İşkencedere Vadisi için gözyaşlarıyla destek istedi: Lütfen destek verin, 3-5 kişiyle yapabileceğimiz bir şey değil

Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı protestolar devam ediyor.

İş makinelerini durdurmak için protesto yapmak isteyen bir kadın, ormanda kaybolduğu sırada çektiği videoda gözyaşlarıyla destek istedi.

Çektiği videoyu paylaşan kadın, yaşadıklarını anlatarak "Ormanda kaybolduk, diken içindeyiz. Lütfen destek verin, 3-5 kişiyle yapabileceğimiz bir şey değil" ifadeleriyle taş ocağına karşı yapılan protestolara destek istedi.