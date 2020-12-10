T24 LogoT24 Logo
Videoröportaj

İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi

UAÖ Kampanyalar Sorumlusu Damla Uğantaş, T24'e değerlendirdi

10 Aralık 2020 08:15

Metin Kaan Kurtuluş

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen koca bir yılın ardından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72. yıl dönümü kutlanıyor.

2020'de dünya, aşı adaletsizliğini, sağlık sistemine eşit erişim sağlanamaması gibi birçok başlığın yanı sıra toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, toplum hareketlerini, kadınların hakları için mücadelesini, mülteci haklarını konuştu. Bu hakların bastırılması ya da yok sayılması da gündemden düşmedi.

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarından Moria kampındaki yangına, ABD’deki sistematik ırkçılık protestolarından Belarus’taki protestoların bastırılmaya çalışmasına birçok gündemi yaşadığımız 2020’yi geride bırakıyoruz.

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Sorumlusu Damla Uğantaş, geride bıraktığımız yılı insan hakları çerçevesinden T24 için değerlendirdi...

ETİKETLER

uluslararası af örgütükampanyadünyainsan hakları10 aralık10 aralık dünya insan hakları günüdünya insan hakları günüdamla uğantaşmetin kaan kurtuluş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2021

Tunus’ta protestolar şiddetlendi

'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı; YouTuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi

O tekme gündem olmuştu; Rus polis, eylemciyi çiçeklerle ziyaret edip özür diledi

Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada

Sanayi sitesini hortumun vurduğu anlar kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "AKP geldikten sonra teknoloji ilerledi; görüntülü konuşamıyorduk"...

Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Altan’ın açtığı dava, KHK ihraçlarıyla ilgili 'sırları' deşifre etti:...

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Uzaktan çalışma 35 bin ofis çalışanımız...

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne seçilen İrfan Fidan yorumu: Oy veren 107...

İçişleri Bakanı Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "AKP geldikten sonra teknoloji ilerledi; görüntülü konuşamıyorduk"...

Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24