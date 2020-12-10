İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen koca bir yılın ardından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72. yıl dönümü kutlanıyor.

2020'de dünya, aşı adaletsizliğini, sağlık sistemine eşit erişim sağlanamaması gibi birçok başlığın yanı sıra toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, toplum hareketlerini, kadınların hakları için mücadelesini, mülteci haklarını konuştu. Bu hakların bastırılması ya da yok sayılması da gündemden düşmedi.

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarından Moria kampındaki yangına, ABD’deki sistematik ırkçılık protestolarından Belarus’taki protestoların bastırılmaya çalışmasına birçok gündemi yaşadığımız 2020’yi geride bırakıyoruz.

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Sorumlusu Damla Uğantaş, geride bıraktığımız yılı insan hakları çerçevesinden T24 için değerlendirdi...