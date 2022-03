İmamoğlu’ndan Kürtçe müzik yorumu: Her vatandaşımız kendi dilinde türküsünü söyler, nokta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin “İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik çalındığı sırada birkaç polis engellemeye çalışıyor. Sosyal medyada büyük tepki çekti. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz?” şeklindeki soruna “Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi dilinde türküsünü de söyler, şiirini de okur. Nokta. Tartışmaya gerek yok. 21. yüzyıldayız" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu yakasındaki su baskınlarını giderecek ve 14 kilometrelik Kurbağalıdere hattı boyunca yaşam vadisine dönüşecek alanda incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, değerlendirmelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik çalındığı sırada birkaç polis engellemeye çalışıyor. Sosyal medyada büyük tepki çekti. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz?” şeklindeki soruya İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

“Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız, herkes kendi dilinde, her yerinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, eğlencesini de yapar kardeşim. Bu noktada, benim gördüğüm kadarıyla, emniyetin yaptığı bir açıklama var; ‘Böyle bir kastı asla yoktur’ diye. Ben onu muteber görüyorum. Akılcı görüyorum ve onu muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da onunla ilgili soruşturmalar vesaireler açılır, bakılır. Ben, emniyetin açıklamasını muteber görüyorum. Doğru bir açıklamadır. Bu memlekette yaşayan her vatandaşımız, kendi dilinde türküsünü de söyler, şiirini de okur, yazısını da yazar. Nokta. Bunu tartışmaya gerek yok. Yirmi birinci yüzyıldayız.”

