“Taksim’de Kürtçe müzik yapan grubun şarkı söylemesi engellendi'' diyen HDP'li Beştaş, o şarkıyı Meclis'te söyledi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beştaş, İstanbul’da Kürtçe müzik yapan grubun engellenmesine yönelik çıkan haberler üzerine durumu protesto etmek için basın toplantısını Kürtçe şarkı söyleyerek bitirdi.

“Taksim’de Kürtçe müzik yapan bir grubun şarkı söylemesi engellendi. Kolluk, ‘Buralar benden sorulur, ben sorumluyum’ diyor. İstemedikleri her şeyi yasaklamakla kendilerince yönetimi devam ettireceklerini sanıyorlar” diyen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürtçe klanlarımız, Kürt halkının şarkıları, ezgileri Hakkari’de de İzmir’de de İstanbul’da da Diyarbakır’da da söylenmeye devam edecektir. Müziğin evrenselliğini de duymadılar herhalde. Hadi onu bir tarafa bırakalım, milyonlarca Kürdün dilin şarkıları siz nasıl yasaklarsınız. Dil insanın varlığının en önemli parçasıdır. Daha geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan dil ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bu sadece bir dil için geçerli değil. Bütün diller için geçerlidir. Bu ülkede 84 Milyon yurttaş bu ülkenin yurttaşı ve sahibidir. Kürdün yurdu İstanbul olduğu kadar İzmir’dir, Diyarbakır’dır da. Türkün yurdu Ankara olduğu kadar Mardin’dir de. Bu konuda bölücülük yapanlar bu uygulamayı gerçekleştirenlerdir. Biz herkesin eşit ve özgür şartlarda yaşamını savunan bir partiyiz. Size dün yasaklamaya konu olan parçadan çok kısa bir dörtlük okuyacağım. Bunu da protesto amaçlı okuyorum dillerin yasaklamayacağını, kesinlikle engellenemeyeceğini de ifade etmek istiyorum.”

Basın toplantısını “Yar Meleke” isimli Kürtçe şarkıyı söyleyerek bitiren Beştaş, “Dilimiz varlığımızdır. Dilimiz geleceğimizdir. Dilimiz anadilimizdir her zaman koruyacağız” dedi.

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