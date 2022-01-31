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“Taksim’de Kürtçe müzik yapan grubun şarkı söylemesi engellendi'' diyen HDP'li Beştaş, o şarkıyı Meclis'te söyledi

''Dillerin yasaklamayacağını, kesinlikle engellenemeyeceğini de ifade etmek istiyorum”

31 Ocak 2022 21:06

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstiklal Caddesi’nde engellendiğine ilişkin haberler çıkan “Yar Meleke” isimli Kürtçe şarkıyı Meclis’te söyledi. Beştaş, “Dillerin yasaklamayacağını, kesinlikle engellenemeyeceğini de ifade etmek istiyorum” dedi.

meral danış beştaşhdp

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