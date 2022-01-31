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Emniyet’ten, Taksim’de Kürtçe müzik yapan gruba müdahale açıklaması: Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulmasını esefle karşılıyoruz

Vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır"

31 Ocak 2022 19:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan kişilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, vatandaşın ve çevredeki işletmelerin müzik yapan gruptan şikayetçi olduklarını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır"

Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak; müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır.

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır.

"Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. (DHA)

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