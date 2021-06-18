T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlkokul öğrencisi, "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu; Fransa Cumhurbaşkanı Macron yanıt verdi

"Hoş değildi, birbirinize asla bunu yapmamalısınız"

18 Haziran 2021 15:58

Somme bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çocuklardan biri "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu. Macron, çocuğun sorusuna "Hoş değildi. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil" diye yanıt verdi.

Somme bölgesindeki Poix kasabasında bulunan bir ilkokulu ziyaret eden Macron, çocuklarla sohbet etti. 

Bu sırada el kaldırarak söz alan bir çocuk Macron'a seslenerek "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu.

Çocuğun sorusuna gülümseyerek yanıt veren Fransız lider, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullandı. 

​Macron’a Drome bölgesini ziyareti tokat atan Damien Tarel isimli kişi, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

TIKLAYIN - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

 
fransacumhurbaşkanımacrontokat

Diğer Videolar

Mangal yapıp verdiler; Batman'da çekirge et yerken böyle görüntülendi

Gaziantep'i toz bulutu kapladı

Haluk Levent, AHBAP'ın orman yangınları için helikopter kiraladığını duyurdu: Bu gece Türkiye’de olacak

Bursa’da minibüsçülerin sopalı 'yolcu kavgası' kamerada

Radyo yayınında "Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” diyen Murat Karakaş özür diledi: Maksadı aştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24