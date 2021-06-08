Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Drome bölgesindeki bir ziyaretinde kalabalığı selamlamak için bariyerlere yaklaştığı sırada tokat atıldı.

Emmanuel Macron, olayın ardından korumaları tarafından uzaklaştırıldı.

Güvenlik görevlileri Macron'a tokat atan kişiye müdahale etti.

https://twitter.com/AlexpLille/status/1402237903376367627?s=20

Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.

Olay sırasında çekilen görüntülerde, "Kahrolsun Macronizm" sloganı duyuluyor.

Fransa Başbakanı Castex: Demokrasiye yönelik bir saldırı

Fransız siyasetçilerden olaya ilişkin kınama mesajları geliyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Castex, "siyasi tartışmanın ve anlaşmazlıkların hiçbir zaman şiddet, sözlü saldırı ve hatta fiziksel saldırı halini alamayacağını" kaydetti.

Fransa'da solun önde gelen isimlerinden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon da Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Macron ile dayanışma mesajı paylaştı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine le Pen de olayı kınayarak, "Demokratik tartışma keskin olabilir, ancak fiziksel şiddet asla hoşgörülemez" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Drome bölgesinde Covid sonrası normalleşme süreci hakkında görüşmeler yapmıştı.

Fransa'da normalleşme süreci kapsamında yarından itibaren barlar ve restoranlar 7 ay sonra ilk kez iç mekanlarda da müşteri kabul edebilecek.

Ülkede akşam sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de 21:00'den 23:00'e çekilecek.