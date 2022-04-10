İkizdereli kadınlardan Erdoğan'a: Hiç milletini düşünüyor musun?

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding tarafından yapılacak taş ocağına karşı köylülerin direnişi yaklaşık 1 senedir devam ediyor. Köylerine taş ocağı kurulmasına karşı direnen İkizdereli kadınlardan Ayşe Albayrak, canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Manda yoğurdunu bulamam, manda yok burada, Medine Hurması'nı da alacak param yok, yulafı belki bulurum ama kestane balını biz çok bulmuştuk, onunla büyümüştük, şimdi kestanemiz de kalmadı. Senin paran var alacaksın, biz nereden alacağız? Hiç milletini düşünüyor musun? Madalyonun bir de öteki yüzü var. Sana 20 senedir biz hizmet ediyoruz ama bizi çok hor gördü. Bizim yerlerimizi aldı" diye seslendi.

Halk TV'de Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu 'Görkemli Hatıralar' programı Rize'deydi. Programa yaklaşık 1 yıldır Cengiz İnşaat'ın İkizdere'de mahkeme kararını beklemeden yapmaya çalıştığı HES projesine karşı direnen İkizdereli kadınlar konuk oldu.

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"Direniyoruz, bir ağaç kalana kadar da direneceğiz"

İkizdere'deki doğa katliamına karşı şu ana kadar direndiklerini ve direnmeye devam edeceklerini söylediler. Direnen kadınlardan Nevriye Akgünbaş, "Bir senedir direniyoruz. Çam ağacı bizim nefesimiz, doğamız. O olmayınca bizim nefesimiz kesilir. Bizim şöyle bir sorunumuz var; bizim bütün arılarımız öldü. Benim beş kovan arım vardı beşi de öldü. 40-50 kovanı ölen insanlar da var ama çıkıp söyleyemiyorlar... Direniyoruz, bir ağaç kalana kadar da direneceğiz" dedi.

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"Hiç milletini düşünüyor musun?"

Direnişçi kadınlarından Ayşe Albayrak da konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Albayrak şöyle konuştu:

"Orası benim babamın yeri, doğduğum büyüdüğüm topraklar. Oraları yok ettiler. Çok içim yanıyor, çok ağlıyorum. Bu Ramazan günü Cenab-ı Allah'a çok yalvarıyorum, oraya sebep olanların hepsine Cenab Allah çektirsin. 13 ay oldu, direnmeye devam ediyoruz. Millet bunu anlamıyor ama bizim bütün arılarımız öldü. Benim 30 kovanım, kardeşimin 15, yeğenimin 30 kovan arısı öldü. Bunu zamanla anlayacaklar, ormanın kırılmasının değerini...

Sayın Cumhurbaşkanım'a buradan sesleniyorum, bize çıktın televizyona umut veriyorsun 'Kestane balı, manda yoğurdu, Medine Hurması, yulaf ezmesi yiyin' diye. Manda yoğurdunu bulamam, manda yok burada, Medine Hurması'nı da alacak param yok, yulafı belki bulurum ama kestane balını biz çok bulmuştuk, onunla büyümüştük, şimdi kestanemiz de kalmadı. Senin paran var alacaksın, biz nereden alacağız? Sen bu halkı hiç düşündün mü? Hiç milletini düşünüyor musun, madalyonun bir de öteki yüzü var. Sana 20 senedir biz hizmet ediyoruz ama bizi çok hor gördü. Bizim yerlerimizi aldı."

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Ulşatırma Bakanına: "Annen olsaydı sen buna seyirci kalır mıydın?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bölgeye geldiğini ve kendileriyle toplantı yaptığını aktaran Albayrak, bakana tek bir soru sorduğunu ve bakanın bu soruya cevap veremediğini söyledi. Albayrak bakana, "O derede senin annen olsaydı sen buna seyirci kalır mıydın?" sorusunu sorduğunu aktardı.

Albayrak, "Bize zarar vermeyeceklerdi, çevreye zarar vermeyeceklerdi ama en büyük zararı bize verdiler, çevreye verdiler" dedi. Albayrak, sözlerine ek olarak bir ağaç kalana kadar direneceklerini belirtti.

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da "Biz doların yeşilini değil, birileri gibi, doğanın yeşilinin iktidar olmasını istiyoruz" dedi.

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