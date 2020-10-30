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Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı 45 çalışan: 1 yıldır tazminatlarımız ödenmedi, yeter Demirören yeter!

"Sendikalı olduğumuz için işsiz bırakılalı 1 yıl oldu"

30 Ekim 2020 13:23

Demirören Holding'e ait Hürriyet Gazetesi'nden Ekim 2019'da tazminatsız olarak işten atılan  43’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi 45 çalışan sosyal medyadan yayınlanan videoda "Demirören Holding tarafından sendikalı olduğumuz için işsiz bırakılalı 1 yıl oldu, 1 yıldır tazminatlarımız ödenmedi" dedi. 

Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı çalışanlar #YeterDemirörenYeter etiketiyle paylaştıkları videoda, '1 yıldır fazla mesailerinin, izin alacaklarının verilmediğini ve adaletin kendileri için işlemediğini' de belirttiler. 

Demirören Holding'in yaptığının suç olduğunu ifade eden çalışanlar, "Hakkımızı istiyoruz" dediler. 

Hürriyet gazetesinde eve tebligat yoluyla işten çıkarılan gazeteciler arasında bulunan Kenan Başaran Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tam 1 yıl oldu. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. @Hurriyet tek kuruş tazminat ödemedi. Atarken İK'ya bile çağırmadı. Arabuluculuk görüşmesine dahi gelmedi.
"Sendika değil, tasarruf" dedi ama yerimize başkalarını aldı. Alınteri için nöbete devam!" diye yazdı. 

TIKLAYINIZ: Hürriyet gazetesinde 'evlere tebligat' ile işten çıkarma operasyonu

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ETİKETLER

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