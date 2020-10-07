Hürriyet'ten 'sendikal faaliyet' gerekçesiyle tazminatsız işten atılan gazetecilerin durumu AB İlerleme Raporu'nda yer aldı

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukuk alanında gerilediği yönündeki 2020 İlerleme Raporu'nda, Hürriyet gazetesinden çalışanların sendikalı olduğu gerekçesiyle işten atılmasına da yer verildi.

Ekim 2019'da 43’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi 45 çalışanın Hürriyet gazetesinden tazminatsız olarak işten atılması da AB İlerleme Raporu'nda yer aldı.

Journo'nun haberine göre raporun “ifade özgürlüğü” başlıklı bölümünde, Hürriyet'ten işten çıkarmalara şöyle atıf yapıldı:

"Gazetecilerin temsili, profesyonel meslek örgütleri ile hükûmet yanlısı sendika arasında bölünmüş bir hâlde olmayı sürdürüyor. Türkiye’de gazetecilik; düşük maaşlar, yüksek adli taciz tehdidi ve iş güvencesi yokluğu ile birlikte riskli bir iş. Çalışma şartları, sendikal haklar ve iş yasalarının uygulanmasındaki yetersizlik, basın kartı alımındaki zorluk ve keyfi akreditasyonlar hâlâ temel endişeler arasında. Editöryel baskı, otosansür ve bilhassa siyaseten hassas konularda yapılan araştırmacı gazeteciliğe yönelik adli tacizler bir norm hâline geldi. Hürriyet gazetesi 2019 ekiminde 43’ünü sendikal faaliyetler nedeniyle olmak üzere 45 gazeteciyi tazminatsız kovdu."

(AB raporunun ilgili bölümü)

Hapisteki gazeteciler ve karşılıksız bırakılan tavsiyeler

Raporda, son dönemdeki tahliyelere karşın 120 gazetecinin de hâlâ hapiste olduğu, ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın geçen yıl 715 basın kartını iptal ettiği belirtildi.

‘Artık Türk medyasının yüzde 90’ına hükûmet yanlısı gruplar sahip’

Raporun “Bilgi toplumu ve medya” başlıklı 10. bölümünde de Türkiye’nin bu dönemde gerileme kaydettiği vurgulandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) bu alandaki sorunlu uygulamalarına dikkat çekilirken şu ifadeye yer verildi:

"Medya sahiplik yapısı kamuoyunun tarafsız, çoğulcu ve özgürce haber almasını sağlayamıyor. Medya kuruluşlarının yoğun olarak hükûmet ile güçlü bağları olan veya kamu ihalelerine bel bağlayan birkaç holdingin elinde toplanması, özgür ve bağımsız medya için bir tehdit. Meslek örgütlerine göre artık Türk medyasının yüzde 90’ına hükûmet yanlısı gruplar sahip."

Avrupa Birliği, 1998 yılından beri aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine uyum konusunda kaydettiği gelişmeleri yıllık olarak değerlendiren raporlar yayımlıyor. 2016 yılına kadar “İlerleme Raporu” diye anılan bu belgeler, sonrasında ise “Ülke Raporu” diye adlandırıldı.

TIKLAYIN: Hürriyet gazetesinde 'evlere tebligat' ile işten çıkarma operasyonu

TIKLAYIN: Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı 45 gazetecinin ilk ‘işe iade’ duruşması görüldü