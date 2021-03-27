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Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var; gittiğim her yerde bu tipleri gördüm

"Ben gittiğim her yerde bu tipleri gördüm"

27 Mart 2021 12:17

Sosyal medyada, arabada çektiği videolarıyla ve hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu, AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri yorumlarken "İşin kötü tarafı bir tane değil, bizde böyle çok adam var" dedi. 

"Bu tipler yüzünden gecesini gündüzüne katıp bu dava için mücadele eden, bu dava bana ne katar derdinde olan milyonlarca gencin hakkına giriyorlar" diyen Selmanoğlu, "Bir tane değil, beş tane değil, on tane değil. Ben gittiğim her yerde bu tipleri gördüm" diye konuştu. 

"Bunları yüz metreden tanıyorsun" diyen Selmanoğlu, "Tanıyorsun ama bir şey diyemiyorsun" ifadelerini kullandı. 

Ne Olmuştu?

AKP Genel Merkezi görevlisi Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks bir araçta uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan Ayvatoğlu, görevden alınarak partiyle ilişiği kesildi. 

TIKLAYIN - Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltına alındı

TIKLAYIN - AKP'li Hamza Dağ: Ayvatoğlu özel kalemim değil, AKP Genel Merkezi büro personeli

 

Kürşat AyvatoğluTuğrul Selmanoğlubizde böyle çok adam var

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