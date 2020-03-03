'Hırsız karga' yine iş başında; bu kez de 5 lira kaptı

İstanbul'da ulaşım kartına para yüklemek isteyen y kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Sosyal medyada 'hırsız' sıfatı ile anılan karga bu kez de bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.

Gebze'de bulunan Fatih Marmaray durağında İstanbul Kartı'na para yüklemek isteyen kadını korkutan karga 20 lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Marmaray durağının hemen yanındaki durağa sık sık gelen karga yine görüntülendi.

Minibüs durağına gelen karga, bir süre bekledikten sonra bu kez bir esnafın uzattığı 5 lirayı alarak uçup gitti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Marmaray'da para çalan karganın başka sabıkaları da varmış



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