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Dünya

Karga, olay yerindeki bıçağı çaldı, polis peşinden koştu!

‘Amansız’ takip Canuck’un yorulması yüzünden başarıyla sonuçlandı

27 Mayıs 2016 01:38

Kanada’nın Vancouver şehrinde, bir suç mahallindeki bıçağı kapıp havalanan karga polise zor anlar yaşattı.Park halindeki bir aracı ateşe veren şüpheli polise bıçak çekince bacağından vuruldu. Adamın düşürdüğü bıçağın parlaklığı, yanmış aracın üzerine tüneyip olan biteni izleyen ve şehrin en haylaz kuşlarından birisi olarak tanınan Canuck’un ilgisini çekti.

Al Jazzeera’nın görgü tanığı CBC News muhabiri Mike Howell'dan referans verdiği haberine göre, meraklı kuş polis kordonundaki alana girip bıçağı yerden kaptı. Polisi birkaç metre peşinden koşturan Canuck isimli karga kısa sürede yorulup bıçağı düşürdü.

Kentin en haylaz kuşlarından biri olan Canuck, bacağına veterinerlerin taktığı kırmızı etiketle tanınıyor. Canuck’u tanıyan polis, ‘amansız’ takibin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

 

İnsanlarla büyüdü

 

Parlak nesnelere olan ilgileriyle bilinen kargalar çoğu zaman ayna veya benzeri metal eşyaları alıp yuvalarına taşır. İnsanlar arasında büyüyen ve yoğun ilgi gören 1 yaşındaki Canuck da bu alışkanlıktan muzdarip.

 

Facebook sayfası var

 

Olay yerinde çekim yapan kameramanı da rahat bırakmayan kuş, kentin favorilerinden. Hayranlarının kurduğu bir de Facebook sayfası var. Trenlerde yolculara eşlik ettiği ve muhabirlere röportaj verdiği videoları da oldukça popüler.

 

 

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