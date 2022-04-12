HDP Milletvekili Piroğlu, polis müdahalesi sırasında tekerlekli sandalyesinden düştü

Kobani davası kapsamında yapılan gözaltıları İstanbul Kadıköy'de protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyesinden düştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani davasında yeni bir soruşturma başlattı. Savcılık, 91 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis sabahın erken saatlerinde 13 ilde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında eski HDP’li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HDP'lilere yönelik gözaltılara karşı HDP Kadıköy İlçe Örgütü önünde yapılmak istenen açıklamaya da polis müdahale etti. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyesinden düştü.

Görüntüleri gazeteci Zeynep Kuray sosyal medya hesabından paylaştı.

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