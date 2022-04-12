T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP Milletvekili Piroğlu, polis müdahalesi sırasında tekerlekli sandalyesinden düştü

Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyeden düştü

12 Nisan 2022 18:23

Kobani davası kapsamında yapılan gözaltıları İstanbul Kadıköy'de protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyesinden düştü. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani davasında yeni bir soruşturma başlattı. Savcılık, 91 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis sabahın erken saatlerinde 13 ilde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında eski HDP’li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HDP'lilere yönelik gözaltılara karşı HDP Kadıköy İlçe Örgütü önünde yapılmak istenen açıklamaya da polis müdahale etti. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyesinden düştü. 

Görüntüleri gazeteci Zeynep Kuray sosyal medya hesabından paylaştı. 

TIKLAYIN - Kobani soruşturması: 91 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 46 kişi gözaltında

hdpkobanidavagözaltılarzeynep kuraypolismüdahalemusa piroğlu

Diğer Videolar

CHP'li Ceylan'ın konuştuğu taksici: Uzun yola gitmek istemiyoruz; vatandaş mağdur, biz mağduruz

Ali Babacan: 6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım

Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜİK'e inanmıyorum, suç işliyor!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

İşten çıkarılan EnerjiSA işçilerinin eylemine polis müdahalesi: “Hak aramak ne zaman suç oldu?”

İstanbul'da metroda kavga: Yürüyen merdivenden yuvarlandılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24