Kobani soruşturması: 91 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 46 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani davasında yeni bir soruşturma başlattı. Savcılık, 91 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis sabahın erken saatlerinde 13 ilde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilenler arasında eski HDP’li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin, Adana, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu birçok kentte Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski belediye eş başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezapotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre; gözaltına alınan bazı isimler şöyle: Mersin'de Akdeniz Belediyesi eski Belediye Eşbaşkanı Fazıl Türk, Akdeniz Belediyesi eski çalışanları Hasan Çat, Selami Turan ve Ülfiye Özcan ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye çalışanı ve avukat Metin Kılavuz, eski HDP Saymanı Zeki Çelik gözaltına alındı. HDP Adana il yöneticisi Mustafa Bilgiç ile Şefik Özbey ve Necmettin Aslan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanlar hakkında "Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları, ölen ya da yaralanan PKK'lıların ailelerine maddi yardımda bulundukları" suçlaması yöneltildi.

Savcılık açıklamasında, "91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından 12 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.