HDP'li vekillere 'Haysiyetsizler' diyen Bakan Soylu hakkında suç duyurusu

T24 Haber Merkezi

Nuri Başkapan isimli vatandaş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Halkların Demokratik Partisi Milletvekilleri için 'Haysiyetsizler' ve 'Alçaklar' ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başkapan tarafından yapılan bireysel suç duyurusunda "Atanmış bir millet tarafınca seçilerek vekil tayin edilmiş, seçilmiş bir milletvekiline ya da vekillerine alenen bu denli hakaret edip asla kabul edilemez bir suçtur. Söz konusu şahıs hakkında ivedilikle yasal işlem yapılmasını talep eder, gereği için bilgilerinize arz ederim" denildi.

"Başta dilekçeyi almak istemediler"

Suç duyurusuyla ilgili T24'e konuşan Başkapan, "Dilekçeyi İşleme koymak için yaklaşık 3 saat Başsavcı ile Müracaat savcısı arasında mekik dokudum. Başta dilekçeyi almak istemediler. Hatta Başsavcı vekili posta ile göndermemi bile söyledi ama bu dilekçeyi almak ve işleme koymak zorundasınız diye ısrar edince mecbur kaldılar ve dilekçeyi imzalayıp işleme koydular" dedi.

Ne olmuştu?

Soylu TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada HDP'li vekillere "Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için başsağlığı dilersiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz" demişti.

Bunun üzerine HDP milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak Soylu’yu protesto etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Milletvekillerine yönelik “haysiyetsizler” ifadesine yanıt veren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Soylu, Kürt halkına ve Türkiye demokrasi güçlerine, bizim üzerimizden haysiyetsiz demiştir” diye konuştu. Oluç'un konuşması sırasında AKP'li ve HDP'li vekiller arasında tartışma çıkmıştı.

Soylu Oluç'a “Kürt halkına demedim, istismar ediyorsun” derken, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Kesir “PKK'ya düşmanız PKK'ya” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYINIZ - HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir