HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Milletvekillerine yönelik “haysiyetsizler” ifadesine yanıt veren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Soylu, Kürt halkına ve Türkiye demokrasi güçlerine, bizim üzerimizden haysiyetsiz demiştir” diye konuştu. Oluç'un konuşması sırasında AKP'li ve HDP'li vekiller arasında tartışma çıktı. Soylu da Oluç'a “Kürt halkına demedim, istismar ediyorsun” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HDP'li milletvekilleri tarafından sıra kapaklarına vurularak protesto edildi.

Bunun üzerine Soylu, HDP'lilere “PKK'nın haber ajansından çocuk kandırıp gibi yaptığınız düzmece haberler bize sökmez. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz” dedi.

Daha sonra söz alan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Soylu'ya tepki gösterdi. Oluç “Biraz evvel burada bir şov izledik. Her sene İçişleri Bakanı buraya gelip, bu Meclis'te aynı şovu yapıyor. Bu şovu yapmasının nedeni iktidar içi mücadelesinin, bizlerin üzerinden sürdürerek mevzi kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

“Haysiyetsiz” ifadesini iade ettiklerini belirten Oluç, şunları söyledi:

“HDP Grubu ve milletvekilleri 6,5 milyon seçmeni, aileleriyle beraber 20 milyon yakın insanı temsil etmektedirler. Kürt halkı başta olmak üzere Türkiye demokrasi güçlerinin temsilcisidirler. İçişleri Bakanı Soylu, Kürt halkına ve Türkiye demokrasi güçlerine, bizim üzerimizden haysiyetsiz demiştir. 20 milyon kere aynen iade ediyoruz size. İkincisi biz hasiyet, onur hakikat, demokrasi, özgürlük, hukuk, adalet, barış, özgürlük mücadelesi veriyoruz. Siz ise Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz, Kürt halkına hakaret ediyorsunuz. Burada her şeyden bahsettiniz, hukuk ve demokrasiden bir tek kelimeyle bahsetmediniz. Çünkü siz hukuka düşmansınız, demokrasiye düşmansınız. HDP adına bize ettiğiniz yaptığınız bütün hakaretleri aynen iade ediyoruz ve söylediğiniz hiçbir şeyi ciddiye almıyoruz.”

Oluç'un konuşması sırasında AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Kürt halkına demedim, istismar ediyorsun” derken, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Kesir “PKK'ya düşmanız PKK'ya” ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın “Sayın Bakan, gelecek bütçede siz burada olmayacaksınız, Sayın Demirtaş olacak burada, o yüzden sandığa gidemiyorsunuz” sözlerine Soylu, “Sana acıyorum” şeklinde karşılık verdi.