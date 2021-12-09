HDP'li Hüseyin Kaçmaz'dan Soylu'ya yanıt: Utanmıyor musunuz yalan söylemeye; ant olsun ki sizden hesap soracağım

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’e pusu kuran kişinin, evinde yakalandığına yönelik iddiasına yanıt verdi.

Soylu'nun söylediklerinin 'iftira' olduğunu söyleyen Kaçmaz, E-Devlet'ten aldığı ikametgâh belgesini göstererek "Benim ailemin, kardeşlerimin Türkiye'nin birçok yerinde oturduğu birçok adresi var. Dün gece bahsettiği kişi Silopi çarşı merkezine yakın bir yerde gözaltına alındı" dedi.

Soylu'nun söz ettiği kişinin HDP Gençlik Meclisi üyesi olduğunu ve aylardır Şırnak il ve ilçelerinde emniyet teşkilatının gözü önünde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kaçmaz, "Eğer dediğiniz gibi YPS üyesi ise bugüne kadar niye işlem yapmadınız? Utanmıyor musunuz yalan söylemeye" diye konuştu.

Kaçmaz, daha önce de PKK üyesi oldukları iddia edilen ancak beraat ederek tazminat alan kişilerin fotoğraflarını göstererek Soylu'ya "Kendi pisliklerinizi bize saldırarak örtmeye çalışmayın. Size yanlış bilgi verdilerse de hesabını sorun. Çünkü bu ifitranız karşısında ant olsun ki sizden hesap soracağım" dedi.

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