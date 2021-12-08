İçişleri Bakanı Soylu: Tahir Güven’e pusu kuranı HDP’li vekil Kaçmaz’ın evinde yakaladık

Eray GÖRGÜLÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın üstlendiği saldırıda yaşamını yitiren AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’e pusu kuran kişinin HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakalandığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanıyor. Konuşması sırasında HDP’li milletvekillerinin “Suçişleri Bakanı” yazılı pankartlar açması üzerine Soylu, Cizre’de üç gün önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AKP eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven’le ilgili konuştu.

Soylu, “Güven’e pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık” deyince Hüseyin Kaçmaz, kürsüye yöneldi. Bu sırada HDP’li milletvekilleri de tepki gösterirken diğer vekiller araya girdi. Soylu, “Hepsinin hesabını vereceksiniz, sizi onlar da kurtaramayacak. Kürtler sizden nefret ediyor. Katliamın hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kaçmaz: İftiranız karşısında hesap soracağım

Bakan Soylu’ya yanıt veren HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise şunları söyledi:

“Bahsettiği kişi, dün gece Silopi çarşı merkezine yakın bir yerde gözaltına alınmış. Gerçekten bilinmeyen birisi değil. HDP gençlik meclisi üyesi, partinin bütün çalışmalarında emniyetin gözü önünde yer alan birisi. Eğer ki dediği gibi YPS üyesi ise bugüne kadar neden işlem yapmadınız. Utanmıyor musunuz yalan söylemeye? Bir insana iftira atmak bu kadar kolay olmamalı. Bir buçuk sene önce benim engelli çocuğuma ağır iftira attınız. Bu söylediğinizle aşiretleri birbirine kırdırabilirsiniz. Siz, bu yurttaş hakkında PKK’lı diye beyanda bulundunuz, beraat etti, tazminat ödemek zorunda kaldınız. Kendi pisliklerinizi bize saldırarak örtmeye çalışmayın. Bu iftiranız karşısında sizden hesap soracağım, tazminatı da çatır çatır alacağım.”

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