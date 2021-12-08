Bütçede uzay tartışması

Eray GÖRGÜLÜ

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde uzay tartışması yaşandı. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu uzaya götürmesini istedi. Bakan Varank da, “Çok meraklıysanız, sizin ilkel görüşlerinizi uzay çöplüğüne yollayabiliriz” dedi.

“Enteresan kişilikle karşı karşıyayız”

TBMM Genel Kurulu’nda gün boyu gergin geçen bütçe görüşmeleri, uzay tartışmasına sahne oldu. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastederek “Gün boyu herkese parmak sallayıp herkesi geren, sonra da mutlulukla gülümseyen, gerçekten enteresan bir kişilikle karşı karşıyayız” dedi.

“Lütfen, yanınızdaki zatı da götürün”

Kerestecioğlu, şöyle devam etti: “Şimdi, ben, Sanayi Bakanından bir ricada bulunacağım çünkü ‘uzay vatan’ diye bir kelime de kullanıldı, sanıyorum orada da bir parselleme durumu var ve Ay'a sert iniş yapılacakmış. Lütfen, gerçekten, yanınızdaki zatı da götürün. Hava değişimi iyi gelir diyorum çünkü burada bu kadar parmak sallayacak bir durum yok.”

“İlkel görüşlerinizi uzay çöplüğüne yollayabiliriz”

Bakan Varank, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlarken HDP’li Kerestecioğlu’nun Soylu ile ilgili sözlerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Biraz önce HDP’li bir vekil bakan, arkadaşlarımızdan birinin uzaya gitmesi ile ilgili bir ifade kullandı. Biz bakan arkadaşlarımıza dünyada ihtiyaç duyuyoruz. Ama çok meraklıysanız sizin ilkel görüşlerinizi uzay çöplüğüne yollayabiliriz.”

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