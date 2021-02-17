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HDP'den Soylu'ya yanıt: Biz defalarca alıkonulan askerlerin ailelerinin sesini Meclis'e taşırken siz ne yaptınız

17 Şubat 2021 08:40

Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yönelik "Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan'ı aradı. Pervin Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi" iddiasında bulundu. HDP o iddialara yanıt vererek, "Biz defalarca alıkonulan askerlerin ailelerinin sesini Meclis'e taşırken siz ne yaptınız" dedi. 

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Süleyman Soylu'nun iddialarına yanıt vererek, "Eş Genel Başkanımız Sayın Pervin Buldan'a Sayın İçişleri Bakanı bir şey söyledi. Ben kendisiyle konuştum, kendisi de sanırım Sayın Çalık'ı aradı. Olay şu; Çözüm Süreci'nin devam ettiği günlerde Sayın Çalık, Pervin Buldan'a bir annenin arayışını anlatmış. O da süreç devam ediyor, ilgilenelim elimizden geleni yapalım. Olay anlatıldığı gibi değil, bir misafir etme, keyifle anlatma gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.  

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise "Hatırlatayım; 2014. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş bizzat 3'ü Lice'ye dağlara çıktılar, 3 uzman çavuşu sağ salim aldılar getirdiler. Siz unuttunuz mu? Kayıtlarınızda vardır, açın bakın bunların hepsine" dedi. 

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