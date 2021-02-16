Meclis’te Gara bilgilendirmesi | Bakan Akar: Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi

Millî Savunma Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Gara’da 13 vatandaşın şehit olması ilişkin Meclis’te bilgilendirmede bulundu. Akar, "Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi" değerlendirmesini bulunurken, Soylu, "Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır" diye konuştu.

"Bölgeye ilk inildiğinde 2 şehit 1 yaralımız oldu"

Akar’ın Meclis’teki konuşmasında, "Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmekte. Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 kilometre derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor. Bölgeye ilk inildiğinde 2 şehit 1 yaralımız oldu." dedi.

"Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi"

Akar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Bölgeye 5 aydır yoğunlaşmıştık, harekât uçaklarla başladı. Ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmıştır. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil. Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi. Mağaranın iki kapısı daha bulundu. İçeriden ateş ediliyor el bombası atılıyordu ve askerlerimiz de gerekli karşılığı veriliyordu. Sadece göz yaşartıcı gazla kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değil. Bu sırada teröristlere teslim olmaları gerektiği hususu tekrar tekrar hatırlatıldı. Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı. Bir terörist teslim oldu. Diğer teröristlerden teslim olan olmadı. İkinci terörist yakalandı. YPG’nin PKK’dan farkı yok.

"7 demir kapı ve 9 oda olduğu fiilen görülmüş oldu"

Vatandaşlarımızın naaşları mağarada görüldü. Tedbirler alındıktan sonra naaşlar mağaradan dışarıya tahliye edildi. İki teröristin de verdiği ifadelere benzer şekilde görüldü ki 7 demir kapı ve 9 oda olduğu fiilen görülmüş oldu. Mağaranın durumu da video ve fotoğraflarla tespit edildi.Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirildi. Harekât boyunca 4’ü üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK’ya ağır zayiat verdirmiştir.

"Gardırop siyasetçisi değiliz"

Akar’ın ardından söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gara'da şehit olan, yaklaşık 6 yıldır dertleriyle dertlendiğimiz bu evlatlarımızın şehadetine rahmet diliyorum. Bu operasyonda şehit olan 2 yüzbaşı, bir astsubay rahmet diliyorum. Bütün milletimizin başı sağolsun. Dün ben de Mersin’de cenazedeydim. Ünzile Anne’yi dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz, gönlümüzle, üzerimize düşen meselenin nasıl yapılabileceği bilerek, sorumluluğu yerine getirmek için çaba sarf eden arkadaşlarız.Ünzile Teyze, üç defa "Dik durun" dedi." açıklamasını yaptı.

"Üç ayda bir şehitlerimizin aileleriyle görüştük"

Soylu konuşmasında şunları söyledi:

"Üç ayda bir şehitlerimizin aileleriyle görüştük. Kimlerin nasıl görüştüğünü, ailelerimize nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, PKK’ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim.

"Gara kara harekâtının zor bir yer, gerçi bir milletvekili yakın zamanda gitti"

Gara kara harekâtının zor bir yer. Gerçi bir milletvekili yakın zamanda gitti, boy gösterdi. Onu da biliyoruz, ismini sorarsanız söyleriz. Bu evlatlarımız 10 Şubat’ta şehit oldu. Aileleri de istismar edilmeye çalışıldı, ölümünden sonra. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki, 'bombalıyorlar, çıkın deyin ki TSK burayı bombalıyor, bombalamasınlar'. Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden, 'acaba bir şey olur mu' diye ona yaslanan hain oğlu haindir.

"Cumhurbaşkanımız ailelerle görüştü"

Cumhurbaşkanımız ailelerle görüştü. 1984’ten bugüne kadar terör örgütü 6 bin 21 sivil katliam gerçekleşti. İHD denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bir laf söyledi mi, onun peşine takılıyorsunuz. Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır.

"Pervin Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi"

Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan’ı aradı. Pervin Buldan, ‘Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar’ dedi. Otopsi fotoğraflarının hepsi burada. Şehitlerimizin vücut bütünlükleri fotoğraflarda mevcut. Terörle mücadele bugün başlamamıştır. PKK'nın köküne kazıyarak sona erecektir. Evlatlarımızın canlı getirilmesi için her şeyi yaptık. PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek."