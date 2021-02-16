HDP Eş Başkanı Buldan: Soylu'nun iddiası gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonu ile ilgili konuşmasında, "alıkonulan bir askerle ilgili" olarak söylediğini iddia ettiği sözlerin "gerçek dışı" olduğunu açıkladı.

Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Buldan'a yönelik "Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan'ı aradı. Pervin Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi" iddiasında bulunmuştu.

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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Buldan, Soylu'nun sözlerini şu ifadelerle yalanladı:

"Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki Garê'ye ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar' dediğimi iddia etmiştir.

"Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır.

"Olayın doğrusu şöyledir:

"AKP Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum.

"Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."