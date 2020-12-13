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HDP'den "Oh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" diyen Bakan Soylu'ya: 'Oh' çektikleri bu yolsuzluk düzenidir, zehir zıkkım olacak!

HDP tarafından Soylu'ya cevaben hazırlanan video, partinin Twitter hesabından paylaşıldı

13 Aralık 2020 17:57

Halkların Demokratik Partisi (HDP) TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Oh çektikleri bu yolsuzluk, talan düzenidir. Yedikleri zehir zıkkım olacak" dedi. 

HDP tarafından Bakan Soylu'ya cevaben hazırlanan ve partinin Twitter hesabından paylaşılan videoya "Oh çektikleri bu yolsuzluk, talan düzenidir. Halk iradesini zorbalıkla, Kürt düşmanlığı ile gasp etmeleridir. Halkımız her zamanki gibi iradesine sahip çıkıyor. Zulümle abad olanın sonu berbad olacak, yedikleri #ZehirZıkkımOlacak!" notu düşüldü. 

Videoda 'Amed kayyımı 2 yılda 1 ton 600 kilo kadayıf yemiş!', 'Mardin kayyımı bakanlara alınan 600 bin TL'lik hediyeyle 1200 öğrenciye kırtasiye yardımı yapılabilirdi' şeklinde ifadeler kullanıldı. 

Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" demiş, HDP'li vekiller ile Soylu arasında sözlü tartışmalar yaşanmıştı.

TIKLAYINIZ - Süleyman Soylu ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmada neler yaşandı?

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