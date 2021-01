Süleyman Soylu ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmada neler yaşandı?

Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" dedi. HDP'li vekiller ile Soylu arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

İlk olarak HDP Iğdır milletvekili Habip Eksik'in konuşması sırasında "Nazi kamplarına dönüşen cezaevlerinde insanlar yaşamalarını yitirdi ama siz seyrettiniz. Bakın, plastik sandalyede bir insan cezaevinde resmen ölüme mahkûm edildi." derken Soylu, sandalyesinde "FETÖ eline verdi onu senin, FETÖ. FETÖ'yle iş birlikçisiniz, iş birlikçi" diye seslendi.

Eksik, konuşmasının devamında salgınla ilgili hazırlanan spotlar arasında Kürtçenin olmamasına dikkat çekip hükümeti eleştirince Soylu "Kürt düşmanı sizsiniz. Ayrımcılar" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Günün ilerleyen saatlerinde kürsüye çıkan Süleyman Soylu, konuşmasının başlarında hırsızlıkla mücadele için alınan önlemleri anlatırken "Çarşı ve mahalle bekçiliğinin canlandırılması ve kolluk birimlerinin kapasitesinin yükseltilmesi, evde hırsızlık olayları, 15 Temmuzdan sonra günde… Şunu söyleyeyim: Ankara'da hırsızlık suçu işlemiş herkesi bir polise zimmetledik, günde üç hırsızlık oluyor, o da dışarıdan geliyor." derken HDP sıralarında eleştiriler geldi.

Soylu bunun üzerine, bir polis operasyonu sırasında, HDP'li bir milletvekilinin PKK'lı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin cebindeki cep telefonunu aldığı iddialarını hatırlattı:

"Siz laf atıyorsanız, tırnakçılığa alışmışsınız canım zaten, milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor, telefonu, laf atma. Laf atma bana, başka bir şey daha söyleyeyim: Bak, o telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık biz, Amerika'da yok, Amerika'da."

Konuşmasının devamında Soylu, "Teröriste, terörist diyoruz; destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. "

Bu sözleri HDP'li milletvekilleri masalara vurarak protesto etti.

"Dünün acizlerinin yeni partilerinin itibarsızlaştırma çalışmaları bize sökmez"

Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

Soylu, protestolar üzerine doğrudan isim vermeden eski AK Partililer Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ni eleştirdi:

"Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya "sopa" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur, ne de gelecek olur."

Soylu, bu sözleri de masalara vurarak protesto eden HDP'lilere "Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler." dedi. HDP'li Hüda Kaya da "Sensin haysiyetsiz." diyerek cevap verdi.

Süleyman Soylu, ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde PKK'ya katıldığını söyledikleri 18 yaşından küçük çocukları için oturma eylemi yapan kadınların çocuklarının fotoğraflarını göstererek "Çocuk terörist bunlar, çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu ve devam etti:

"Bunlar, sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün, annelerin evlatlarını, çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuklarımız."

Soylu, Hüda Kaya'nın "Şov yapma" sözlerine de "Hanımefendi, yalandan, İslam'dan bahsediyorsun; yalandan, Müslümanlıktan bahsediyorsun." yanıtını verdi. HDP sıralarından protestoların kesilmemesi üzerine Soylu " Bak, beni kızdırmayın. PKK terör örgütü… Bak, beni kızdırmayın. Köylere gitti, kocalarını evden çıkardı, kadınlara tecavüz etti. Alçaklar, alçaklar! Bak, beni konuşturmayın. Bak, beni konuşturmayın" dedi.

Konuşmanın sonlarına doğru Soylu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yapılan yatırımları anlatırken HDP'li milletvekilleri bu bölgelerde HDP'li belediye başkanlarının seçimden sonra görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.

İçişleri Bakanı, bu eleştiriye de şu yanıtı verdi:

"Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh! Not alın not, not alın: Kayyumdan aldığımız belediyeler, 600 belediye başkanı, 73 belediye başkanı altı yüz doksan dört yıl bin on ay hapis cezası aldı. Bu da size kapak olsun."

Soylu'nun bu sözleri MHP ve AKP'li vekillerce alkışlarla desteklendi. HDP ise masalara vurarak protesto etti.

HDP'li milletvekili Ayşe Acar Başaran ise "Bu ülkeyi sizden kurtacaracağız" diye seslendi.

Soylu, Başaran'a da kürsüden yanıt verdi:

"Sizi kurtarıyorum sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor, Tayyip Erdoğan sizi kurtarıyor."

Soylu'nun konuşmasını kapatırken Gülen yapılanmasına karşı atılan adımları anlattığı kısımda HDP'li vekillerin protestoları devam etti. Meclis Başkan Vekili AKP'li Süreyya Sadi BİLGİÇ, "Sayın milletvekilleri, vurmayın artık. Bakın, FETÖ'den bahsediyor; PKK'dan bahsetmiyor. Arkadaşlar, başım ağrıdı, lütfen ya" ifadelerini kullandı.

Soylu ise "Bizim başımız ağrımaz, onların sesini keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz" yanıtı verdi.