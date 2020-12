Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok...

74 yaşında bugün hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk için dostları, sanat camiası, siyasetçiler ve vatandaşlar veda mesajları yayımlarken sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Snob Magazin'in paylaştığı görüntülerde Selçuk, "Küslüklerin sonu yok, olabilir ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, her sonbahar, her yaz, her kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun" diyor.

Sanatçı Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Handan Selçuk eşinin ardından yaptığı ilk açıklamada ’’Dün gece en son saat 11.30'da beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" dedi.

Sanatçı ve siyasetçiler de ünlü bestecinin ardından sosyal medyada anma paylaşımları yaptı. Selçuk’un vefatı sosyal mecralarda en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Timur Selçuk kimdir?

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beş yaşında piyano çalmaya başlayan Selçuk, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Selçuk aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etti.

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.

İlk plaklarını Paris’teki Barclay Stüdyoları’nda kaydetti. Selçuk bu stüdyolarda kayıt yapan ilk Türk sanatçıydı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler hazırladı., Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade, "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yaptı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği besteledi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

2006 yılında Emel Sayın’ın, babası Münir Nurettin Selçuk’un anısına onun eserlerini seslendirdiği, kendisinin orkestra ve koroyu yönettiği canlı konser kaydı “Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk Söylüyor” albümünü yayınladı. Babası Selçuk’un klasik Türk sanat müziği eserlerini çok sesli Batı müziğiyle harmanlayarak düzenlediği Babamın Şarkıları albümünü yayınladı, bu albümdeki düzenlemelerle birçok kez sahne aldı.

Selçuk’un en bilinen ezgileri arasında söz ve bestesi Sarper Özhan’a ait olan 1 Mayıs Marşı bulunuyordu. Selçuk, 2010 yılında 32 yıl sonra Taksim’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İşçi Marşı’nı piyanosuyla Taksim Meydanı’nda çalmıştı. Kendisine eşlik eden koro 1 Mayıs Marşı’nı Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Lazca söylemişti.

Selçuk, Hazal ve Mercan Selçuk adında iki çocuğu vardı.