Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk, 50. sanat yılını kutladığı 2018 yılında verdiği röportajda, “Artık evde gırgır geçiyorlar benimle. Kendi bestelerin, daha iki ay var konsere diye. Önce 14 Eylül’dü sonra, 7 Eylül’e aldık konser tarihini. ‘İnsan iki ay önceden kendi şarkılarını bu kadar erken hazırlar mı?’ diyorlar. Öyle bir sorumluluk duygum var benim, onu hiç kaybetmedim. Beni genç tutuyor. Heyecanım hiç bitmiyor. Ama güzel bir heyecan bu. Bana çelme takan bir heyecan değil. Dik tutan bir heyecan.” demişti.

Timur Selçuk kimdir?

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beş yaşında piyano çalmaya başlayan Selçuk, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Selçuk aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etti.

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.

İlk plaklarını Paris’teki Barclay Stüdyoları’nda kaydetti. Selçuk bu stüdyolarda kayıt yapan ilk Türk sanatçıydı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler hazırladı., Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade, "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yaptı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği besteledi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

2006 yılında Emel Sayın’ın, babası Münir Nurettin Selçuk’un anısına onun eserlerini seslendirdiği, kendisinin orkestra ve koroyu yönettiği canlı konser kaydı “Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk Söylüyor” albümünü yayınladı. Babası Selçuk’un klasik Türk sanat müziği eserlerini çok sesli Batı müziğiyle harmanlayarak düzenlediği Babamın Şarkıları albümünü yayınladı, bu albümdeki düzenlemelerle birçok kez sahne aldı.

Selçuk’un en bilinen ezgileri arasında söz ve bestesi Sarper Özhan’a ait olan 1 Mayıs Marşı bulunuyordu. Selçuk, 2010 yılında 32 yıl sonra Taksim’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda İşçi Marşı’nı piyanosuyla Taksim Meydanı’nda çalmıştı. Kendisine eşlik eden koro 1 Mayıs Marşı’nı Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Lazca söylemişti.

Selçuk, Hazal ve Mercan Selçuk adında iki çocuğu vardı.

Albümleri

Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974, İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974, Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977, Tak Tik, Maral Plak, 1979, İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979, Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982, Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986, Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991, 25. Yıl, Balet Plak, 1992, Seçkiler, Ada Müzik, 2000, Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004, Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004, Bedreddin, Balet Plak, 2005

45'likleri

Ayrılanlar İçin - On Dit, Barclay Plak, 1964, İnme - Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969, Derbeder Ömrüm - Köylü Kızı, Philips Plak, 1970, Böyledir Akşamları İstanbul'un - Rıhtımda, Philips Plak, 1970, Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971, Bugün Yarın Daima - Kadın Kadın, Philips Plak, 1972, Yaşayamam Sensiz - Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972 - 1974, İspanyol Meyhanesi - Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972, Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972, Sıla Güneşi - Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972, Kırık Kalpler - Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973, Panayır Günü - Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973, Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974, Hürriyete Doğru - Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974, Pireli Şarkı - Memet, Yonca Plak, 1975, Dönek Türküsü - Özgürlük, Yankı Plak, 1978