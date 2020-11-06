Timur Selçuk’un ardından sanatçı ve siyasetçilerin veda mesajları: ''Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş''

T24 Haber Merkezi
Sanatçı Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Handan Selçuk eşinin ardından yaptığı ilk açıklamada ’’Dün gece en son saat 11.30'da beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" dedi.
Sanatçı ve siyasetçiler ünlü bestecinin ardından sosyal medyada anma paylaşımları yaptı. Sanatçı Zülfü Livaneli vefat eden Timur Selçuk'un ardından ''Timur da gitti. Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş. Nur içinde yatsın" diye yazdı.
Selçuk’un vefatı sosyal mecralarda en çok konuşulan konulardan birisi oldu.