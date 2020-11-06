Timur Selçuk’un ardından sanatçı ve siyasetçilerin veda mesajları: ''Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş''

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Sanatçı Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Handan Selçuk eşinin ardından yaptığı ilk açıklamada ’’Dün gece en son saat 11.30'da beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" dedi.