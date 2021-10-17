'Hamlet' dizisi ekibi T24'te | Yönetmen Kaan Müjdeci: Herkesin beğeneceği şeylerin işleyeceğini düşünmüyorum

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Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği 'Hamlet' dizisi Gain'de 19 Ekim'de başlıyor. Yönetmen Kaan Müjdeci, oyuncular Elit İşcan, Hatice Aslan ve Mustafa Alabora, Muammer Brav'a dizisi anlattı.

Gain'de 19 Ekim'de başlayacak 'Hamlet' dizisini, yönetmen Kaan Müjdeci, oyuncular Elit İşcan, Hatice Aslan ve Mustafa Alabora, Muammer Brav'ın hazırlayıp sunduğu Ekşın'da anlattı. Yönetmen Müjdeci, "Herkesin beğeneceği şeylerin işleyeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Müjdeci, William Shakespeare'in defalarca yorumlanan 'Hamlet' oyununa ilişkin, "Bir şeyi biliyor olmamız onu tükettiğimiz anlamına gelmiyor" dedi. Diziyi anlatan yönetmen, "Hamlet de ölümsüz bir eser. O yüzden bilmek değil, bilinçli olmak, Hamlet'in derinliklerinde kaybolmak istedim. Hamlet bana Türkiye'de Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı gibi geliyor. Ben biliyorum zannediyordum, bilmiyormuşum" diye konuştu.

Danimarka Krallığı'ndan 'Yıkık Fayton Krallığı'na

Yönetmen Kaan Müjdeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana bir krallık gerekiyordu. Yıkık Fayton Krallığı önemli bir metafor. Faytoncular bir güç temsili olarak bir gücün kaybolduğu alanı temsil ediyor. Shakespeare de bunu yazarken öyle bir metafor kullanıyor. Yıkık bir krallık aradım, karşıma o çıktı. 3 ay boyunca adadaydık."

"Bir şeyin konuşulur olması çok önemli"

"Herkesin beğeneceği şeylerin işleyeceğini düşünmüyorum. Bir şeyin konuşulur olması çok önemli. Bir şeyden nefret edilmesi de çok güzel bir şey. Neden bir kısım filmlerden nefret etmeyelim ki? Ben Teksas'ta da gösterim yaptım, Tokyo'da da, Meksika'da da... Soruların sıralaması bile değişmedi. Yarışma sözüne karşıyım, güreş değil sanat yapıyoruz. Filmin afişinde ismim olmazsa kabul etmem."

"İlginç bir deneyimdi"

Oyuncu Elit İşcan, film hakkında şunları söyledi:

"Şaşırdım kadın Hamlet'i görünce. Çok mutlu oldum. Kaan'ı yönetmen olarak biliyordum, çok heyecanlandım o yüzden. Çok da korktum tabii. Hala da titriyorum aslında. Çok şahane geçti. İlginç bir deneyimdi. Oyuncu olarak benim de kişisel hayatımda çok geliştirici bir deneyim oldu."

"Kaan Shakespeare'in sonelerini görsele taşımış"

Oyuncu Hatice Aslan, filmi şöyle anlattı:

"24 saat böyle bir cömertlik vardı. Bize evini açtı, sofrasını açtı. Büyükada'yı tanıdım bu arada, çok tanımıyormuşum. Hayalimizin dışında bir cennet orası gerçekten. Yaşadığımız ev çok güzeldi. Shakespeare'in soneleri vardır. Kaan onu görsele taşımış. Sinema filmi zaten. Ben dizi olarak bakmadım. Zaten bir sinema filmi gibi çalıştık."

"Hamlet'in belirgin özelliği tepkisizliğidir"

Oyuncu Mustafa Alabora ise filmle ilgili şunları kaydetti:

"Ben bir kere onlar gibi uzun adada kalmadım. 4 gün sürdü benim maceram. Ama yine de o 4 gün içinde çok kaynaştık onlarla. Ben Hamlet için şunu söyleyebilirim. Shakespeare'in yazdığı Hamlet'in onlarca kitabını okumuşumdur ve Hamlet'in belirgin özelliği tepkisizliğidir. Bir türlü harekete geçemez. Yepyeni bir anlatım ile yepyeni bir dizi mantığını görmelerini isterim."