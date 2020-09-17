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Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'i darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sezai, olayla ilgili açıklamasında "Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" demişti

17 Eylül 2020 14:04

İstanbul Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği anları yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

Görüntülerde Sezai'nin elindeki odunla bahçede bulunan bir aynayı kırmaya çalıştığı daha sonra ise Meriç'in üzerine yürüdüğü görülüyor. 

Ne Olmuştu?

Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. Görüntülere göre Sezai ve yanındakiler Meriç'i darp etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu.

Halil Sezai karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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