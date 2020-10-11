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Hakan Bayrakçı'dan Kaftancıoğlu'na yanıt: İftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum

Kaftancıoğlu, Bayrakçı hakkında "İş koparabilmek için ahlaksız süreç tarif eden kişi" demişti

11 Ekim 2020 16:14

T24 Haber Merkezi

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdiği yanıtta, "CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum" dedi. 

Bayrakçı attığı tweet ile Kaftancıoğlu'nun, 'Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri' ifadelerine yanıt verdi. 

"Canan Kaftancıoğlu bana tweet yazmış" diyerek söze başlayan Bayrakçı, "CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Canan Kaftancıoğlu'dan Hakan Bayrakçı'ya: Genel Merkez'den iş koparabilmek için ahlaksız süreç tarif eden kişinin kürekle ağzının ortasına vurmuştum!

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