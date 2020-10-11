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Canan Kaftancıoğlu'dan Hakan Bayrakçı'ya: Genel Merkez'den iş koparabilmek için ahlaksız süreç tarif eden kişinin kürekle ağzının ortasına vurmuştum!

Bayrakçı, Kaftancıoğlu için "Niye hala görevinde?" dedi

11 Ekim 2020 13:37

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı hakkında "Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri" ifadesini kullandı. 

Kaftancıoğlu, kendisine canlı yayında sert ifadeler kullanan Hakan Bayrakçı hakkında attığı bir tweet ile, Bayrakçı'nın geçmişte kendisiyle çalışmak istediğini belirtti. 

"Kürekle ağzının ortasına vurmuştum"

Kaftancıoğlu "Bir pazar eğlencesi..." diyerek başladığı açıklamalarında şunları kaydetti: 

"Bir pazar eğlencesi... Gençler; Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş, güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere. Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle ‘insanlardan’ olmayın ki insan kalabilesiniz Son olarak itiraf edeyim sevimli bir ‘insan’" 

Hakan Bayrakçı, canlı yayında Kaftancıoğlu'na yüklenmiş, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir Tweet atamaz. PKK konusundaki imalar... Hala il başkanı! Faik Öztrak'ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu'nu. Niye hala görevinde?" demişti. 

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