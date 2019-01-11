Hakan Aksay sordu, Hülya Yalçın yanıtladı: Hayvan haklarını korumayana oy yok!

Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) Başkanı, avukat Hülya Yalçın, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programına konuk olarak hayvan haklarıyla ilgili soruları yanıtladı. Kayseri'de bir çocuğun sokak köpeklerince öldürüldüğü iddiasıyla ilgili kuşkularını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti: “Günlerdir Kayseri'de bir köpek sürek avı var. Pompalı tüfeklerle, hatta torpille köpekleri patlatıyorlar sokaklarda; videolar var. Bu barbarlıktır. Köpeklerden intikam alınmaz. Bunun bir hayvan katliamına dönüşmesi, toplumdaki yanlış reflekslerin son göstergesi oldu.” Hukukçular olarak bu tür konularda tıkanan yasal yolları açmak için dernekleştiklerini söyleyen HAD Başkanı, “Şu anda Türkiye'de birbirinden haberi olmayan bütün hayvanseverler organize olsa, hiç şüphesiz ülkenin en büyük sivil toplum hareketi olur. Ama hayvan koruma refleksleri çok farklı biçimlerde ortaya çıkıyor, sevilen hayvan tercihleri farklılaşabiliyor, herkes kendince seviyor. Hayvanseverlerin bir araya gelmesi, anlaşması çok zor.” Hayvanlarla ilgili sorunun önemli bölümünün, hayvan haklarını güvence altına alacak yasanın bir türlü çıkarılmaması olduğunu vurgulayan Yalçın şöyle dedi: “Hayvanlara tecavüz, işkence, kötü muamele, yakma, aç bırakma gibi şeyler, Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi cezalar almalı. Hayvanlara toplu katliamlar yapan belediyeler de ceza kapsamında olmalı. Hangi partiden olduğuna bakılmaksızın.” “Köpeklerle ve kedilerle barışırsak bu toplumda şiddete karşı bir umudumuz olur” diyen Yalçın, yerel seçimlerde hayvan haklarını korumayan adaylara oy verilmemesi çağrısında bulundu.