T24 LogoT24 Logo
Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Ezel Akay yanıtladı: Korkuya rağmen sanat üretiminde sınırları zorlayan bir hareket var

22 Aralık 2018 21:42

Yönetmen, yapımcı, oyuncu, aşçı ve hikâye anlatıcısı Ezel Akay, Hakan Aksay'ın Gün Olur programının konuğuydu. Yaratıcılığın birçok alanıyla uğraşmasını "her şeyden çok sıkılmasıyla" ve "başkalarının kullanabileceği şeyler yapmayı ahlaki bir tercih saymasıyla" açıklayan Akay, son dönemdeki sanat faaliyetlerinden ve planlarından bahsetti. "Ortam rahatsız ve huzursuz olsa da mızırdanmaktan ve karalar bağlamaktan haz etmiyorum" diyen ünlü yönetmen, insanların savaş zamanlarında bile sanat üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda bin 500'e yakın tiyatro oyunu oynanıyor. Yüzlerce oyun senaryosu yazılıyor, çevriliyor. Ve salonlar hep dolu. Ayrıca 250-300 sinema filmi ve çok sayıda kısa film çekiliyor. Bu ilginç bir durum. Toplum baskı hissetse de, kendine akıl ve eğlence sağlayacak bir rahatlama alanı açıyor. Anlatılan hikayeler Türkiye'nin karanlığını yansıtsa da, bu anlatıların ve dinleyenlerin varlığı ümit veriyor."

ETİKETLER

Ezel akayhakan aksayt24söyleşikaragöz hacivarröportajvideoyönetmen

Diğer Videolar

Yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki işçi, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

Dönel kavşaktaki kayaya 100 km hızla çarptı; metrelerce uzağa uçtu

Köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken şahsa vatandaştan tepki

Devlet hastanesindeki uzun kuyruk vatandaşları isyan ettirdi: Sağlıkta reform diyerek rezaleti yaşatanlar bunu görsün!

Aç kalan yaban domuzları yerleşim alanına indi

Beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Ares'in annesi: Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24