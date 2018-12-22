Hakan Aksay sordu, Ezel Akay yanıtladı: Korkuya rağmen sanat üretiminde sınırları zorlayan bir hareket var

Yönetmen, yapımcı, oyuncu, aşçı ve hikâye anlatıcısı Ezel Akay, Hakan Aksay'ın Gün Olur programının konuğuydu. Yaratıcılığın birçok alanıyla uğraşmasını "her şeyden çok sıkılmasıyla" ve "başkalarının kullanabileceği şeyler yapmayı ahlaki bir tercih saymasıyla" açıklayan Akay, son dönemdeki sanat faaliyetlerinden ve planlarından bahsetti. "Ortam rahatsız ve huzursuz olsa da mızırdanmaktan ve karalar bağlamaktan haz etmiyorum" diyen ünlü yönetmen, insanların savaş zamanlarında bile sanat üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda bin 500'e yakın tiyatro oyunu oynanıyor. Yüzlerce oyun senaryosu yazılıyor, çevriliyor. Ve salonlar hep dolu. Ayrıca 250-300 sinema filmi ve çok sayıda kısa film çekiliyor. Bu ilginç bir durum. Toplum baskı hissetse de, kendine akıl ve eğlence sağlayacak bir rahatlama alanı açıyor. Anlatılan hikayeler Türkiye'nin karanlığını yansıtsa da, bu anlatıların ve dinleyenlerin varlığı ümit veriyor."