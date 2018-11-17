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Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Akif Beki yanıtladı: Bir ses eksiliyor diye iktidar cenahından zil takıp oynayanlar var

17 Kasım 2018 21:59

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında gazeteye yönelik baskıları, nedenlerini ve bunlara karşı Karar'ın mücadelesini anlattı. Medyada rekabeti ortadan kaldıran, görülmemiş bir tröstleşme olduğunu dile getiren Beki, Karar gazetesi olarak "boğazımızdaki elin giderek daha çok sıkmaya başladığını gördük ve bunu ifşa ettik, bu mücadelenin peşini bırakmayacağız” dedi. Beki şöyle devam etti: "Medyada bir ses eksiliyor diye iktidar cenahından zil takıp oynayanlar var, üstelik bunlar bir yandan da ileri demokrasiyi getirdiklerini savunuyorlar.” Geçmişte Başbakan Erdoğan'ın basın müşaviri olan Beki, o döneme ilişkin olarak kendisine yönelik eleştirileri cevaplarken hatalarının olduğunu, ama hâlâ akreditasyon uygulamasının zorunlu olduğu fikrini koruduğunu söyledi.

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