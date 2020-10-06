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Hakan Aksay: Moskova, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin tavrından rahatsız; Putin kısa süre içinde hamle yapmak zorunda kalabilir

06 Ekim 2020 14:52

Metin Kaan Kurtuluş

T24 yazarı Hakan Aksay, Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalar konusunda yaptığı sert açıklamalardan memnun olmadığını ifade etti.

Mevcut çatışmayı ve gelecekte görebileceğimiz senaryoları değerlendiren Aksay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde "bir hamle yapmak zorunda kalacağını" söyledi.

Putin'in eski Sovyet toprakları konusunda izlediği "arka bahçe" politikasına dikkat çeken Aksay, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da bu sebeple Rus lideri için Suriye ve Libya gibi dış politika başlıklarından daha farklı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Aksay, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Rusya ile karşı taraflarda yer alması durumunda ilişkilerin kırılma noktasına gidebileceğini dile getirdi.

Moskova'nın Ermenistan lideri Nikol Paşinyan ile ilişkilerinin çok iyi bir noktada olmadığına dikkat çeken Aksay, Putin'in kafasındaki ideal senaryonun Erivan ile ilişkilere zarar vermeden Paşinyan'ın gitmesini sağlamak olacağı değerlendirmesinde bulundu.

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