Haberin Var Mı İnisiyatifi: Gazeteciler, devlet içinde yuvalanan çeteleri yazdıkları için cezalandırılıyorlar

Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu gazeteciler Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv muhabiri Hülya Kılınç'a destek amaçlı hazırladıkları videoları paylaştı. Yapılan paylaşımda, tutuklu gazetecilerin, "devlet içinde yuvalanan çeteleri, yolsuzlukları, haksızlıkları yazdıkları, gazetecilik yaptıkları için cezalandırıldığı" ifade edildi.

Haberin Var Mı İnisiyatifi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç bir kumpasla 6 aydır Silivri Cezaevi’nde hapsediliyor. Devlet içinde yuvalanan çeteleri, yolsuzlukları, haksızlıkları yazdıkları, gazetecilik yaptıkları için cezalandırılıyorlar.

Onları hapsedenler susturmak, susmayanlara gözdağı vermek istiyor. Ama Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç, gazetecilikle, kağıt ve kalem ile harf harf, kelime kelime direniyor. Ağır tecrit koşulları altında haberler yapmaya devam ediyorlar. Susmuyorlar.

9 Eylül’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek dava öncesi gazeteci arkadaşlarımıza desteğimize devam ediyoruz."

TIKLAYIN - 6 gazetecinin tutuklu olduğu MİT soruşturmasında bir gazeteciye daha yakalama kararı!

TIKLAYIN - Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu: Virüs, hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler

TIKLAYIN - Tutuklu gazeteci Murat Ağırel: Hastane nezaretinde 5,5 saat bekletildim, tedavinin Silivri'de yapılamayacağını anlamaları o kadar sürdü