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6 gazetecinin tutuklu olduğu MİT soruşturmasında bir gazeteciye daha yakalama kararı!

8 sanık hakkında açılan davada BirGün yazarı Erk Acarer hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

01 Mayıs 2020 19:46

Aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in de olduğu 1'i 'firari', 6'sı tutuklu toplam 8 sanık hakkında açılan davada BirGün yazarı Erk Acarer hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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oda tvMurat AğırelBarış PehlivanBarış TerkoğluHülye KılınçErk AcarerMİT
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