Tutuklu gazeteci Murat Ağırel: Hastane nezaretinde 5,5 saat bekletildim, tedavinin Silivri'de yapılamayacağını anlamaları o kadar sürdü

Ağırel, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Bu muamelenin sonucunda şunu anladım. Bu kötü muamele bana değil savunduğum düşünceye, bu zulüm bana karşı değil savunduğum ilkelere… Ama direneceğim, Bu koşullarda tedavi olmayacağım" dedi.

Ağırel'in tedavisi için hastaneye sevk edildiğini duyuran avukatı Ziya İlker Göktaş da yaptığı ikinci açıklamasında, "Çok üzgünüm şimdi cezaevinden çıktım, #MuratAĞIREL'i tedavi değil eziyet için hastaneye götürmüşler. 5,5 saat nezarette diğer mahkumla beklettikten sonra senin tedavin burada olmaz sevk etmemiz lazım demişler. Bizi kandırdılar, sizlere yanlış bilgi aktardığım için özür dilerim" açıklamasını yaptı.

Murat Ağırel'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Dostlarım;

Direneceğim. Verirlerse ağrı kesici vermezlerse acıya dayanacağım. Duruşma gününe kadar bu şekilde mücadele edeceğim. Desteğinize teşekkürler…

Dostlarım;

Bu muamelenin sonucunda şunu anladım. Bu kötü muamele bana değil savunduğum düşünceye, bu zulüm bana karşı değil savunduğum ilkelere… Ama direneceğim, Bu koşullarda tedavi olmayacağım.

Dostlarım;

Bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan hastaneye ellerim kelepçeli götürüldüm 5,5 saat hastane nezaretinde toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti. İki ayrı hastaneye sevk kararı verildi. Tedavi Silivri’de yapılamıyor ama bunu anlamak 5,5 saat sürdü.

Dostlarım;

Bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan cezaevi hastanesine götürüldüm 5, 5 saat hastane nezaretinde bir grup mahkûm ile bekletildim. Sonuçta Toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti."