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Tutuklu gazeteci Murat Ağırel: Hastane nezaretinde 5,5 saat bekletildim, tedavinin Silivri'de yapılamayacağını anlamaları o kadar sürdü

13 Temmuz 2020 22:31

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde bir süredir diş ağrısı çeken gazeteci Murat Ağırel, "5,5 saat hastane nezaretinde bir grup mahkûm ile bekletildim. Sonuçta toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti. İki ayrı hastaneye sevk kararı verildi. Tedavi Silivri’de yapılamıyor ama bunu anlamak 5,5 saat sürdü" diyerek 'bu koşullarda tedavi olmayacağını' söyledi.

Tutuklu olarak cezaevinde bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmeyi isteyen Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, muayenesinin ardından 5 buçuk saat bekletildiğini açıkladı.

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