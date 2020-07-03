HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

HaberTürk canlı yayınında yine 'yellenme' benzeri bir ses duyuldu. Dün akşam (2 Temmuz) yayınlanan Nedir Ne Değildir? programında 'yellenme benzeri bir ses duyulması sosyal medyada gündem oturdu.

HaberTürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sinan Oğan, CHP’li Berhan Şimşek ile gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın konuk olduğu programda duyulan yellenme benzeri ses dikkat çekti.

Habertürk'te daha önce de Veyis Ateş'in sunduğu Nisan ve Mayıs ayındaki programlarda (iki kez) yellenme benzeri ses duyulmuştu.

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TIKLAYINIZ - Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme benzeri ses duyuldu