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Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir tıksıran olabilir

13 Nisan 2020 10:51

Habertürk televizyonunda yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan sesle ilgili program sunucusundan açıklama geldi. 

İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının da tartışıldığı programda Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener konuk oldu. Mete Yarar istifayla ilgili yorum yaparken bir yellenme sesi duyuldu. 

Canlı yayın kazası olarak değerlendirilen olay Habertürk Gündem programının yayın akışını bozmadı, fakat acil reklama gidilmesine neden oldu.

Sosyal medyada da yayılan görüntülerle ilgili program sunucusu Veyis Ateş daha sonra açıklama yaptı. Ateş yellenmeyi kabul ederek, “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” dedi.

 

 

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