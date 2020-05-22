Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme benzeri ses duyuldu

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayın sırasında yine yellenme benzeri bir sesi duyuldu.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki Koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı. Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.

Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan yellenmeye benzer ses geldi.

Olay sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

12 Nisan'da da Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında yellenme sesine benzer bir ses duyulmuştu. Ateş, daha sonra yaptığı açıklamada, “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” demişti.