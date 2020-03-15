Gülinler: Ben hayatı sobeledim ama hayat da beni sobeledi

"Büyük Ev Ablukada’nın ilk konserlerinde, acaba ben kulisten mi söylesem diyordum"

‘Self sabotajda ben bir markayım’ diyor ve bizi kalbimizden yakalıyor Gülinler, Büyük Ev Ablukada’nın namıdiğer Galvaniz’i. Bu hâldeyken Çıldırmayacağım, Dinozorlar gibi şarkı sözleri çıktıysa, sabotaj bittiğinde neler olacak kim bilir...

Her gün kendine maddeler halinde, o günün programını yazan ve buna mutlaka uyan bir insanın ‘Çok çalışkanımdır. Resime başladım, söz vermiş gibi çalıştım. Ama her şey de öyleyim. Çok disiplinli ve çalışkan’ demesi gayet normal olsa gerek.

Yeni şarkılar geliyor dedin bizi heyecanlandırdın, beklemedeyiz Galvaniz.

Teşekkürler Gülinler!