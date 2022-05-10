Fazıl Say: İmamoğlu konusunda hayal kırıklığı yaşadım; gözümden düştü

Piyanist Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin yorum yaparken "Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Instagram hesabından bir video yayınlayan piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda verdiği görüntülerin doğru olmadığını ifade ederek tepkisini dile getirdi. İmamoğlu'nun yanında götürdüğü basın mensuplarına dikkat çeken Say, buna yönelik eleştirilere yanıt veren İmamoğlu'nun kullandığı ""Vız gelir tırıs gider", "Akıllı olun" gibi ifadeleri de topluma ayar vermek olarak gördüğünü söyledi.

"Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım" diyen Say, "Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum" dedi.

Say şöyle konuştu:

''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu.

Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''

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