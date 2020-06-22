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Fatih Altaylı'dan YKS öğrencilerine: Başa gelen çekilir; çok korkuyorsanız girmeyin

22 Haziran 2020 08:19

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve Türkiye'nin Koronavirüsle mücadelesi tartışıldı. Programa konuk olan Dr. Serdar Savaş'ın tartışmalarıyla gündem olan programda zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Parogramın sunucusu Fatih Altaylı, yapılan tartışmaların ardından program sırasında, YKS öğrencilerine seslenerek, "Başa gelen çekilir. Her zaman bu millet başına geleni çekmiştir. Sizin de başınıza sınav gelmiş olabilir." dedi. 

Sözlerinin devamında "Çok korkuyorsanız girmeyin" diyen Altaylı, dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerin liseden sonra bir yıl ara verdiğini dile getirerek, "Hayatınızdan 1 sene kaybetmek hiçbir şey değildir" dedi. 

TIKLAYIN - HaberTürk'te YKS tartışması: Fasulyeden konuşup milleti kandırıyorsunuz, geri zekâlılar!

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FATİH ALTAYLIYKSbaşa gelen çekilirkorkuyorsanız girmeyinhabertürkdr. serdar savaş

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