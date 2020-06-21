HaberTürk'te YKS tartışması: Fasulyeden konuşup milleti kandırıyorsunuz, geri zekâlılar!

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında, Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesi tartışıldı.

Programa konuk olan toplum sağlığı uzmanı Dr. Serdar Savaş, “Eğer salgın riski yoksa YKS’nin yapılacağı sınıflara risk olmadığını söyleyen bakanların ve arzu ederse Cumhurbaşkanı’nın davet edilmesi gerekiyor. Halk şunu görsün, ortada bir tehlike yok, Cumhurbaşkanı bile sınav salonunda, demek ki çocuklara bir şey olmaz, bu salgın bitmiştir. Bir taraftan düğün yapan halkı suçluyorsun diğer yandan 10 milyon çocuğu bir araya getiriyorsun. Ben çelişkilere dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.

Dr. Savaş, önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS'nin ertlenmesi gerektiğini belirterek "Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Programın moderatörü Fatih Altaylı ise Dr. Serdar Savaş'ın bu sözleri üzerine "Hocam bu bir bilim programı ve biz siyasi eleştiri yapmıyoruz, bilim konuşuyoruz. Bunu siyaset programında konuşabiliriz" diye yanıt verdi.

Dr. Savaş ise YKS'nin neden ertelenmesi gerektiğini anlattı ve yaşanan vaka artışlarında toplumu suçlayan yaklaşımların yanlış olduğunun altını çizdi. Ardından Altaylı'nın gösterdiği bir Koronavirüs tablosuna tepki gösteren Dr. Savaş, diğer konuklalara 'geri zekâlı', 'fasulyeden konuşuyorsunuz' , 'milleti kandırıyorsunuz' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Fatih Altaylı ve Prof. Mustafa Necmi İlhan'ın tepkileri sonrası özür dileyen ve sakinleşen Savaş, sözlerine cevap verilmesi üzerine programı terk etmek istedi. "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen geri zekâlılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş, Fatih Altaylı'nın "Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.