"Son 8 aydır evsizliğe neden olan birinci etken ekonomik problemler; her 10 evsizden 9'u bu yüzden sokakta"

Haber: Gözde Yel

Kamera-Kurgu: Yaşar Kavas

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da 'evsizlik' en büyük toplumsal problemlerden biri. Devlet kurumları tarafından hazırlanan resmi veriler yok. Konuyla ilgili çalışma yapan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı raporlar da İstanbul'da 7 bin ilâ 10 bin arası insanın sokakta yaşadığını söylüyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın 2019 yılının sonunda hazırladığı rapora göre bu sayı 6 bin ilâ 8 bin arasında. STK'ların yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilen bilgiye göre sokakta yaşayan insanların sayısı Türkiye genelinde ise 70 bin civarında.

Devlet kurumları tarafından evsizlik problemi için yürütülen özel bir çalışma olmamakla birlikte kamu adına belediyeler evsizlere kış aylarında geçici barınak hizmeti veriyor. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin gönüllü çalışmaları da kamunun açığını kapatmaya çalışıyor.

Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları da gönüllü olarak yürüttükleri çalışmayla her akşam Fatih'teki evsizlere maddi ve manevi destek sağlıyor. Evsizlere yemek, battaniye, kıyafet, ayakkabı yardımı yapan SP Fatih Gençlik Kolları'nın Başkanı Safa Ocak, bu yıl evsiz insan sayısının önceki yıllara göre daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Son 8 aydır her 10 evsizden 9'u ekonomik nedenlerden dolayı sokakta. Ekonomik problemler geçtiğimiz yıllarda birincil neden değilken, şu an öyle olduğunu söylemek mümkün" dedi.

5 yıldır çalışmayı koordine eden Ocak, Fatih'in bir bölümünde yürütebildikleri çalışmada, geçen yıllarda, bir gecede 20 ilâ 25 insana ulaştıklarını ancak bu sayının evsiz sayısındaki artışla birlikte 94'e kadar çıktığını ve yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi.

"Onlar için en acısı toplum tarafından dışlanmaları"

Evsizlerin sağlık problemlerine ve SGK fark ücretini dahi ödemekte zorlandıklarını ifade eden Ocak, "Bundan bile mahrum bırakılıyorlar Bazıları dışlanacakları endişesiyle hastaneye bile gitmiyor" dedi.

Çözüm için kamu kurumlarının bu problemleri kabullenmesi ve durum tespiti yapması gerektiğini dile getiren Ocak, "Bu noktada yapılmış herhangi bir çalışma yok. Araştırdığımızda tek başlık gördük; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun bir çalışması. Orada da bu konu kapsamında evsizlere yönelik hizmet verebilecek bir kurumun tanımlanmadığı tespit edilmiş" diye konuştu.

SP Gençlik Kolları Başkanı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından 'Kimse dışarıda kalmasın' başlığıyla evsizler için aranacak telefon listesi yayınlandığını ancak bu çalışmanın İBB'nin Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan geçici barınaklarının haricinde bir çalışmayı kapsamadığını, bu barınakların da kalıcı çözüm üretmediğini söyledi.

Gözlemlerinden edindiği bilgileri aktaran Ocak, "Onlara en acı veren şey toplum tarafından dışlanmaları. Toplumun içindeler, bir o kadar da dışındalar, insanlar en azından bir evsiz gördüğünde bir tebessümünü esirgememeli" dedi.