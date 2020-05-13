Eski milli sporcu, serinlemek için nehre atladı: 'Adrenalini seviyorum'

Artvin'in Yusufeli ilçesinde eski milli güreşçi Metin Demirci, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı. Nehirde bir süre yüzen sporcu, kıyıya çıktı.

Yusufeli ilçesinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan eski milli güreşçi Metin Demirci, antrenman için sokağa çıktı. Bir asma köprü üzerine çıkan Demirci, kendisini Çoruh Nehri'ne bıraktı.

Suda bir süre sürüklenen Demirci, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcunun kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehirdeki tehlikeli denemesi kameraya yansıdı.

Küçük yaştan itibaren Çoruh nehrinde yüzdüğünü ifade eden Demirci, "Çoruh’un azın sularının dalgalandığını görünce dayanamadım. Adrenalini seviyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evde kaldım. Havanında sıcak olmasını fırsat bilerek asma köprüye çıkarak atladım. Muhteşem bir duyguydu” dedi.

Kaynak: İHA