Ermenistan'da gündem seçimler; Paşinyan T24'e konuştu

Erivan T24 ekibinden gazeteci Şirin Payzın, bir süre önce gerçekleşen ‘barışçıl devrim'den sonra erken seçim için sandık başına giden Ermenistan'daydı. Ermenistan'da ‘Kadife Devrim'in lideri ve seçimler öncesinde başbakan olan Nikol Paşinyan'la konuşan Payzın, geniş protesto gösterileri sonrasında göreve gelen siyasetçiye, seçimlerden ne beklediğini sordu. “Özgür, açık ve demokratik olmasını bekliyorum” diyen Paşinyan, Payzın'ın “Hedefiniz ne olacak, Ermenistan'da neyi değiştireceksiniz” sorusuna da şu cevabı verdi: “Demokrasi, bizim ana hedefimiz ve bence halihazırda o hedefe ulaştık.” Paşinyan, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerin nasıl olacağına dair soruyu ise ‘şimdilik' yanıtsız bıraktı.