Erk Acarer, Sedat Peker'in sözlerini aktardı: "Metin Külünk, Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi videoyu ertelemem için ricacı oldu; ‘Sen bir devlet görevlisisin' dedi"

Gazeteci Erk Acerer, Sedat Peker'in videolarını yayınladığı süreçte, AKP milletvekili Metin Külünk tarafından arandığını ve Külünk'ün Peker'den Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamamasını rica ettiğini söyledi.

Kendi Youtube kanalından suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylediklerini aktaran gazeteci Erk Acerer, Peker'in “Metin Külünk beni aradı. ABD Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi videoyu ertelemem için ricacı oldu" dediğini söyledi.

Külünk'ün görüşmede 'Sen bir devlet görevlisisin. Bu kritik görüşme öncesi bu videoyu paylaşman iyi olmaz" dediğini aktaran Acerer "Sedat Peker bu videoyu paylaşmadı ama 30 yıllık devlet görevlisi ifadesi bile bize bir şeyi anlattı" dedi.

Sedat Peker 9. video olarak duyurduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olduğunu belirttiği 'helalleşme' videosunu, Erdoğan'ın Biden görüşmesi nedeniyle ertelemişti. Peker, konuyla ilgili Twitter'dan, "Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler, benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran'da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. Yani bana ajan diyorlar Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim" paylaşımını yapmıştı.

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